बांका में रात्रि गश्ती के दौरान ट्रक ने SI को रौंदा, दर्दनाक मौत; पुलिस महकमे में शोक की लहर

Bank Road Accident: बिहार के बांका जिले में बुधवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा (Bank Road Accident) हो गया, जिसमें पंजवारा थाना में पदस्थापित एसआई की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब वे गश्ती के दौरान सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। साथ ही पुलिस महकमे में भी शोक की लहर दौड़ गई।



दरअसल, यह हादसा जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र में हुआ। मृतक की पहचान मुंगेर जिले के सुपौल जमुआ गांव निवासी पुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो फिलहाल पंजवारा थाना में एसआई के तौर पर पदस्थापित थे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वे संकट मोचन चौक के पास पैदल रात्रि गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान धोरैया की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए।







ड्राइवर-खलासी गिरफ्तार

इसके बाद घायल एसआई को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही बांका के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र वर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस गुरुवार को आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है। थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि ट्रक के साथ ड्राइवर-खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियों हैं। वहीं एसआई पुरेंद्र सिंह की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।