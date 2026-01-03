मैथिली अकादमी को पुनः सक्रिय करने की उठी मांग, बिहार के BJP प्रदेश अध्यक्ष ने CM नीतीश को लिखा पत्र

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jan, 2026 02:36 PM

Sanjay Sarawagi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Sarawagi) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को पत्र लिखकर मैथिली अकादमी को पुनः सक्रिय करने का आग्रह किया है।

अपने पत्र में सरावगी ने उल्लेख किया कि 1976 में स्थापित मैथिली अकादमी ने शोध, प्रकाशन और साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से मैथिली भाषा को न केवल बिहार, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सशक्त पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की उपयोगिता विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) और बिहार लोकसेवा आयोग (बीपीएससी) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार मैथिली अकादमी के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक सकारात्मक कदम उठाएगी, जिससे शोधार्थियों, विद्यार्थियों और साहित्यकारों को नई ऊर्जा एवं अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि मैथिली अकादमी का सशक्तीकरण बिहार की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध करेगा तथा करोड़ों मैथिलीभाषियों की भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करेगा। फिलहाल मैथिली अकादमी की गतिविधियां लगभग ठप हैं और संस्था मृतप्राय स्थिति में पहुंच गई है। 

