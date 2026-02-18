दहेज में ससुराल वालों ने मांगी बाइक, मांग पूरी न करने पर विवाहिता के साथ किया ये खौफनाक काम...जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मृतका काजल कुमारी (28) के भाई रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेंगर टोला गांव निवासी मुकेश कुमार ने जलालपुर थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उसने अपनी बहन की शादी नूर नगर गांव निवासी डब्लू पासवान से तीन वर्ष...

Bihar Crime News : बिहार में सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। वहीं बेटी की मौत की खबर मिलने पर मायके वालों में चीख-पुकार मच गई है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मृतका काजल कुमारी (28) के भाई रिविलगंज थाना क्षेत्र के सेंगर टोला गांव निवासी मुकेश कुमार ने जलालपुर थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि उसने अपनी बहन की शादी नूर नगर गांव निवासी डब्लू पासवान से तीन वर्ष पूर्व की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मंगलवार को ससुराल वालों ने काजल कुमारी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी।

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है।

