नोएडा में बिहार निवासी IT इंजीनियर ने की सुसाइड, फंदे से लटकता मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

Edited By Harman, Updated: 10 Jan, 2026 12:22 PM

an it engineer from bihar committed suicide in noida

नोएडा में बिहार निवासी एक आईटी इंजीनियर ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

बिहार डेस्क: एडा में बिहार निवासी एक आईटी इंजीनियर ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

सेक्टर-49 थाना प्रभारी सुनील भारद्वाज ने बताया कि बिहार के गया जिले का निवासी प्रियदर्शनी रंजन तिवारी (26) शुक्रवार देर रात नोएडा के होशियापुर गांव स्थित एक मकान में फंदे से लटका मिला जहां वह अपने दोस्त के साथ किराए पर रहता था। उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में तिवारी के दोस्तों ने उसे नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 

थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। 


 

