  • पूर्णिया में दर्दनाक हादसा, कोर्ट से घर लौट रहे मामी-भांजे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला...दोनों की दर्दनाक मौत

Purnia Road Accident: बिहार के पूर्णिया जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक ने मामी और भांजे को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कोर्ट से लौट रहे थे दोनों

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के डगरूआ थाना क्षेत्र के बरसोनी टोल टैक्स के पास की है। मृतकों की पहचान चाकडोह निवासी तैजुन निशा और उनके भांजे मो. एहसान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक केस की सुनवाई पूरी करने के बाद मामी और भांजा वापस घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद भाग रहे ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। 

