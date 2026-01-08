Bagaha News: ड्यूटी के दौरान ASI की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों और सहकर्मियों में छाया मातम

Bagaha News: बिहार के बगहा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां ड्यूटी पर तैनात एएसआई (ASI) अजय कुमार पाण्डेय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं, उनके अचानक निधन ने पुलिस विभाग और परिजनों में गहरा शोक फैला दिया।

Bagaha News: बिहार के बगहा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां ड्यूटी पर तैनात एएसआई (ASI) अजय कुमार पाण्डेय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं, उनके अचानक निधन ने पुलिस विभाग और परिजनों में गहरा शोक फैला दिया।

ड्यूटी पर थे ASI अजय कुमार पाण्डेय

जानकारी के मुताबिक, मृतक अजय कुमार पाण्डेय बगहा पुलिस जिला के सेमरा थाना में पदस्थापित थे और मूल रूप से पूर्णिया जिले के निवासी थे। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात एएसआई अजय कुमार पाण्डेय ड्यूटी पर थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में ले जाया गया, लेकिन यहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों में छाया मातम

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अनुमंडलीय अस्पताल में रखवाया गया है। मृतक अधिकारी के परिजनों को भी इस दुखद घटना की जानकारी दी जा चुकी है। डॉक्टर के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह हार्ट अटैक का मामला प्रतीत होता है। इस हादसे ने पूरे पुलिस विभाग को स्तब्ध कर दिया है। उनके सहयोगियों और परिजनों पर गहरा शोक छा गया है।