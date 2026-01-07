शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में सिल्क सिटी भागलपुर, जिले में सबसे ठंडा रहा सबौर; पारा पहुंचा 4.6 डिग्री

Bhagalpur Weather: बिहार के भागलपुर में ठंड ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मंगलवार को जहां खिली धूप से राहत मिली थी, वहीं बुधवार की सुबह सिल्क सिटी भागलपुर घने...

Bhagalpur Weather: बिहार के भागलपुर में ठंड ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मंगलवार को जहां खिली धूप से राहत मिली थी, वहीं बुधवार की सुबह सिल्क सिटी भागलपुर घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटी नजर आई।

सबौर में 4.6 डिग्री पर पहुंचा पारा

भागलपुर में ठंड ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबौर में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो जम्मू जैसे पहाड़ी इलाकों से भी कम बताया जा रहा है। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और भागलपुर सूबे के सबसे ठंडे जिलों में शामिल हो गया है।

सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। सड़कों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ीं। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मजदूर और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग ठंड और कोहरे से जूझते नजर आए।

बाजारों में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ी

मौसम के बदले मिजाज का असर रेल और सड़क यातायात पर भी साफ नजर आया। सुबह के समय कई ट्रेनें देरी से चलीं, वहीं हाईवे पर वाहन रेंगते दिखे। ठंडी हवाओं के कारण लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाजारों में ऊनी कपड़े, टोपी, दस्ताने और जैकेट की मांग बढ़ गई है।

ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को हो रही है। रात के समय तापमान और गिरने से लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं।प्रशासन की ओर से चौक-चौराहों पर अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह जरूरत के मुकाबले नाकाफी बताई जा रही है।

भागलपुर में सड़क पर जा रहे राहगीर अवधेश कुमार का कहना है कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, सुबह निकलना मुश्किल हो रहा है। कोहरा भी इतना है कि कुछ दिखाई नहीं देता। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका जताई है। ऐसे में प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।







