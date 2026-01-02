Bhagalpur Weather Update: शीतलहर से ठिठुरा भागलपुर, अगले 5 दिन ‘कोल्ड डे’ का अलर्ट; जानें मौसम विभाग का अपडेट

Main Menu

Edited By Harman, Updated: 02 Jan, 2026 02:20 PM

Bhagalpur Weather Update: बिहार की इंट्रो-सिल्क सिटी भागलपुर समेत पूरे बिहार में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह होते ही शहर मानो ठहर-सा गया है, जबकि मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक ‘कोल्ड डे’ को लेकर अलर्ट जारी किया है।

अगले 5 दिनों तक ‘कोल्ड डे’ को लेकर चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक भागलपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 11 से 13 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। ठंड का असर सिर्फ भागलपुर तक सीमित नहीं है। गया में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री है। राजगीर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा और ‘कोल्ड डे’ की स्थिति है। मौसम विभाग ने भागलपुर समेत कई जिलों में अगले पांच दिनों तक ‘कोल्ड डे’ को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है।

घने कोहरे से विजिबिलटी में आई कमी

देर रात से छाया घना कोहरा दिन चढ़ने के बावजूद छंट नहीं पा रहा है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं दोपहिया चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सफर जोखिम भरा हो गया है। ठंड का असर ऐसा है कि लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। चौक-चौराहों पर अलाव जलते नजर आ रहे हैं, जो ठिठुरते लोगों के लिए राहत का सहारा बने हुए हैं।

विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने, सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर, नए साल की शुरुआत में ही ठंड ने बिहार में अपना असर दिखा दिया है और फिलहाल राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।

