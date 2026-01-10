Bihar News: भोजपुर में ट्रक से एक करोड़ की विदेशी शराब बरामद, पंजाब से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी बड़ी खेप, तस्कर गिरफ्तार

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 10 Jan, 2026 10:26 AM

Bihar News: मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त रजनीश को सूचना मिली थी कि पंजाब कि ओर से ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब मुजफ्फरपुर बिहार की ओर जा रहा है। इसके बाद पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और शुक्रवार को वाहन...

Bihar News: मद्य निषेध इकाई पटना के सहयोग से भोजपुर जिले के बिहियां थाना क्षेत्र के बिहिया चौरास्ता के पास शुक्रवार को एक 12 चक्के वाले ट्रक से सडे-गले आलू के बोरे के नीचे रखी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। 

मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त रजनीश को सूचना मिली थी कि पंजाब कि ओर से ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब मुजफ्फरपुर बिहार की ओर जा रहा है। इसके बाद पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और शुक्रवार को वाहन जांच के क्रम में यह पाया गया कि ट्रक पर बिहार का निबंधन संख्या अंकित है। इस मामले में कार्रवाई  करते हुए वाहन से कुल 24,288 बोतलों में 8244.36 लीटर विदेशी शराब जप्त किया गया और ट्रक चालक राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोहतन थाना अंतर्गत सौलोर गांव निवासी गुड्डू लाल के पुत्र विजय कुमार गिरफ्तार कर लिया गया। 

विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जप्त शराब का बाजार मूल्य करीब 01 करोड़ के करीब आंका गया है। मद्य निषेध विभाग की जिले में शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी एवं वाहन जांच अभियान की यह बड़ी उपलब्धि है। इस छापेमारी दल में निरीक्षक अनिल कुमार, सहायक अवर निरीक्षक मदन लाल यादव एवं सहायक अवर निरीक्षक धीरज कुमार के साथ मद्यनिषेध सिपाही, सैप और होमगार्ड के जवान शामिल थे। 
 

