Bhojpur Road Accident: पोलियो ड्रॉप्स दिलाने निकली थी महिला टीचर, सड़क हादसे में मौत से मचा कोहराम

Bhojpur Road Accident: भोजपुर जिले से एक बेहद मार्मिक और झकझोर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार पिकअप वाहन से बंधी मिक्सर मशीन अचानक खुलकर सामने से आ रहे टेम्पो से टकरा गई। इस भीषण टक्कर में 35 वर्षीय महिला शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त महिला अपने नवजात जुड़वां बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने जा रही थीं।

12 साल बाद बनी थीं मां, दो महीने पहले दिए थे जुड़वां बच्चों को जन्म

मृतका की पहचान अजीमाबाद थाना क्षेत्र के अजीमाबाद गांव निवासी सैदुल्लाह उर्फ जावेद अली की पत्नी रोशन जहां के रूप में हुई है। वह पटना जिले के दानापुर प्रखंड अंतर्गत सिकंदरपुर गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। वर्ष 2014 में हुई शादी के करीब 12 साल बाद रोशन जहां मां बनी थीं। दो महीने पहले उन्होंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था।

पोलियो टीकाकरण के लिए निकली थीं, रास्ते में छिन गई जिंदगी

शनिवार को रोशन जहां अपने नवजात बच्चों को पोलियो का टीका दिलाने के लिए अपनी मां और अन्य परिजनों के साथ टेम्पो से पीरो अस्पताल जा रही थीं। इसी दौरान सिकरौल पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन से बंधी भारी मिक्सर मशीन टूटकर सड़क पर गिर पड़ी और सीधे टेम्पो से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो पलट गया। हादसे में रोशन जहां के सिर में गंभीर चोट लगी और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

सरपंच समेत चार लोग घायल, अस्पताल में भर्ती

इस दुर्घटना में चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें मृतका की मां नसीमा खातून भी शामिल हैं। नसीमा खातून सिकरहटा खुर्द पंचायत की सरपंच हैं और उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का इलाज पीरो अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि रोशन जहां मैटरनिटी लीव पर थीं और कुछ समय पहले ही मायके आई थीं।

पुलिस जांच में जुटी, इलाके में शोक का माहौल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राहत की बात यह रही कि हादसे में दोनों नवजात बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन मां की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इलाके में घटना को लेकर गहरा शोक और आक्रोश का माहौल है।