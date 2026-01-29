Main Menu

बिहार के इस जिले में 31 जनवरी को भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उपमुख्यमंत्री सुनेंगे जमीन से जुड़ी समस्याएं

Edited By Harman, Updated: 29 Jan, 2026 04:28 PM

bhumi sudhar jan kalyan samvad on 31st january in darbhanga

Bihar News : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ीं महत्वपूर्ण सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 31 जनवरी 2026 को दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं...

Bihar News : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ीं महत्वपूर्ण सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 31 जनवरी 2026 को दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह समेत राजस्व मुख्यालय के सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

अंचलवार आवेदन लेकर मौके पर होगा समाधान

भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन ऑडिटोरियम सह प्रेक्षा गृह, लहेरियासराय, दरभंगा में प्रथम पाली में होगा। प्रथम पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक आमजनों की समस्या सुनी जाएगी। इस दौरान विभाग से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं, समस्याओं और उनके समाधान पर आमलोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी। आमलोगों में से कुछ आवेदनों का अंचल वार चयन कर मौके पर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को आवेदनकर्ता के सामने बैठाकर समस्या पर चर्चा होगी। इस सत्र में राजस्व विभाग से संबंधित सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अमीन उपस्थित रहेंगे।

सुबह 9 से 11 बजे तक होगा रजिस्ट्रेशन

उपमुख्यमंत्री ने केवल चिकित्सा अवकाश एवं उपार्जित अवकाश को छोड़कर पूर्व में स्वीकृत सभी अवकाश निरस्त कर सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आवेदनकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन सुबह 09 बजे से 11 बजे तक ऑडिटोरियम में अंचलवार बनाये गए दो काउंटर पर किया जाएगा। आवेदन के साथ अंचल का नाम, अपना नाम, स्पष्ट पता और मोबाइल नंबर जरूर डालने की अपील की गई है। इससे आमलोगों को उनके आवेदन पर होने वाली कारर्वाई की जानकारी मैसेज से मिलती रहेगी। आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि जिस समस्या के लिये वो जनकल्याण संवाद में आ रहे हैं, पूर्व में यदि उसके लिये अधिकारियों के समक्ष कोई आवेदन दिया है तो उसे भी आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। महत्वपूर्ण यह है कि यहां मिले सभी आवेदनों को जन शिकायत पोटर्ल पर अपलोड कर सभी पर उचित कारर्वाई की जाएगी। द्वितीय पाली में अपराह्न 3:30 बजे से 6:00 बजे तक राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं राजस्वकर्मियों-अमीनों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बन्दोबस्त पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी शामिल होंगे। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी समेत सभी ऑनलाइन सेवाओं की स्थिति की आंकड़े के साथ समीक्षा की जाएगी। इस दौरान अभियान बसेरा 2 की स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा होगी।

दाखिल-खारिज और ई-मापी पर फोकस

भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के माध्यम से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की मंशा है कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और ई मापी समेत सभी ऑनलाइन सेवाएं आमलोगों को समय सीमा में उपलब्ध कराने से भूमि अभिलेख अपडेट होंगे। इसका लाभ राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के कार्य में भी मिलेगा। इससे राज्य में भूमि विवाद में भी भारी कमी आएगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।       

उपमुख्यमंत्री ने आमजनों को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भूमि सुधार से संबंधित कार्यों के लिए किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सभी जिले राजस्व ग्राम वार सभी कार्यों की समीक्षा की जा रही है और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समय सीमा में मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी प्रमंडल मुख्यालय में समीक्षा का कार्य चल रहा है। इसके बाद जिलावार समीक्षा होगी। सुधार के द्दष्टिकोण से शुरू इस अभियान का उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से उनका कार्य कराकर उन्हें परेशानी से बचाना है।

