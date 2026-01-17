Main Menu

बिहार के इस जिले में बंद गोदाम से 2 करोड़ की विदेशी सिगरेट बरामद, इंडोनेशिया, कोरिया और म्यांमार तक जुड़े तार; ITC की सूचना पर हुई कार्रवाई

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बंद गोदाम से दो करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी सिगरेट बरामद की गई।

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बंद गोदाम से दो करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी सिगरेट बरामद की गई। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। 

25 से 30 कार्टन में सिगरेट मिली

मिली जानकारी के अनुसार, कार्रवाई शुक्रवार शाम नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला रोड स्थित शीतला गली के एक गोदाम में हुई है। यह छापेमारी मुंबई स्थित आईटीसी कंपनी की सूचना पर हुई। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस टीम कंपनी के कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची। गोदाम बंद था और बाहर ताला लगा हुआ था। इस पर मुसहरी अंचलाधिकारी (सीओ) को मजिस्ट्रेट के तौर पर बुलाया गया। सीओ की मौजूदगी में गोदाम का ताला तोड़ा गया। दो मंजिला मकान के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर करीब 25 से 30 बड़े कार्टन में सिगरेट रखी हुई मिली। जांच में पता चला कि ये सिगरेट इंडोनेशिया, कोरिया और म्यांमार से तस्करी कर लाई गई थी। कई पैकेट्स पर विदेशी ब्रांड के नाम थे, जबकि कुछ में नकली इंडियन ब्रांड की पैकिंग भी मिली।

दो दर्जन से ज्यादा फ्लेवर में सिगरेट बरामद

वहीं गोदाम से हुक्का और सिगार में इस्तेमाल होने वाला महंगा तंबाकू भी मिला जो कि भारत में प्रतिबंधित है। बरामद सिगरेट में चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, रेड वाइन, ग्रीन एप्पल, बबल मिंट, चेरी, कॉकटेल, ट्रॉपिकल फ्रूट और इंडियन पान जैसे 24 से अधिक फ्लेवर पाए गए। बाजार में इनकी कीमत 7 रुपये से 200 रुपये प्रति पीस तक बताई जा रही है। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क और गोदाम संचालक की तलाश में जुटी हुई है। 

