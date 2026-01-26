पुलिस थाने के सामने बड़ी वारदात! सिविल सर्जन के घर में घुसे हथियारबंद बदमाश, इंजेक्शन देकर तीन को किया बेहोश और फिर...

Bihar News : बिहार के जमुई जिले में गिद्धौर थाना के ठीक सामने सोमवार सुबह बेखौफ अपराधियों ने तत्कालीन सिविल सर्जन विजयेंद्र सत्यार्थी के आवास में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर घर में मौजूद तीन लोगों को बेहोशी...

मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 8:30 बजे पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली, जब घर खुलवाने पर अंदर गये तो विजयेंद्र सत्यार्थी, उनकी पत्नी पुष्पम सत्यार्थी और पुत्र विक्रम सत्यार्थी अचेत अवस्था में मिले। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। झाझा विधायक दामोदर रावत समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि वे अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।

पुलिस के अनुसार, चार से पांच हथियारबंद अपराधियों ने सुबह पांच से छह बजे के बीच घर का मुख्य गेट तोड़कर घटना को अंजाम दिया। लूट की कुल राशि का आकलन नहीं हो सका है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।