प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प, घरों की छतों से हुई पत्थरबाजी; इलाके में दहशत

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 02:23 PM

हालांकि, जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, स्थिति सामान्य होती दिखी, लेकिन बाद में तनाव और भी हिंसक रूप में फिर से उभर आया। विसर्जन समारोह के बाद उस समय हंगामा हुआ जब जुलूस से लौट रहे युवक नवा नगर मस्जिद के पास पहुंचे।

Vaishali News : बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के नवा नगर गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान तनाव बढ़ गया, जब दो समूहों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया, जिससे कई लोग घायल हो गए और इलाके में दहशत फैल गई। अधिकारियों के अनुसार, नवा नगर बाजार से सरस्वती प्रतिमा ले जा रहे जुलूस को कथित तौर पर दूसरे समूह के सदस्यों ने सोमवार रात को अपना रास्ता बदलने के लिए कहा, जिससे तीखी बहस और हल्की झड़पें हुईं। 

हिंसक रूप में उभरा तनाव
हालांकि, जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, स्थिति सामान्य होती दिखी, लेकिन बाद में तनाव और भी हिंसक रूप में फिर से उभर आया। विसर्जन समारोह के बाद उस समय हंगामा हुआ जब जुलूस से लौट रहे युवक नवा नगर मस्जिद के पास पहुंचे। इस बिंदु पर, रितेश कुमार उर्फ ​​रामचंद्र पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला किया। जैसे ही उसने शोर मचाया, अन्य युवक मौके पर पहुंचे, जिससे टकराव और बढ़ गया। इसके तुरंत बाद, कथित तौर पर दूसरी तरफ के लोगों ने युवकों का पीछा किया, और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। कथित तौर पर पास के घरों की छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे कई और लोग घायल हो गए और निवासियों के सुरक्षा के लिए भागने से दहशत फैल गई।

इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर घटनास्थल पर पत्थरबाजी और अराजकता दिखाई दे रही है। घायलों, जिनमें रितेश कुमार उर्फ ​​रामचंद्र भी शामिल हैं, को इलाज के लिए बिदुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद, बिदुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। किसी भी और तनाव को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज की गई हैं, और जांच जारी है। 

वैशाली के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने कहा कि यह विवाद शुरू में सड़क पर एक गड्ढे को लेकर हुआ था, जब लोग मूर्ति विसर्जन के बाद लौट रहे थे, जो बाद में पत्थरबाजी में बदल गया। उन्होंने पुष्टि की कि कई लोग घायल हुए हैं और एक मामला दर्ज किया गया है, साथ ही कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, हालांकि तनाव अभी भी बना हुआ है।

