Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Politics: ‘राम जी के नाम से विपक्ष को लग रही मिर्ची', बिहार BJP के अध्यक्ष संजय सरावगी का हमला

Bihar Politics: ‘राम जी के नाम से विपक्ष को लग रही मिर्ची', बिहार BJP के अध्यक्ष संजय सरावगी का हमला

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 07:01 PM

bihar bjp president sanjay sarawagi attacks the opposition

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Sarawagi) ने ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ‘‘वीबी-जी राम' को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए बुधवार को कहा कि राम जी के नाम से विपक्ष को मिर्ची...

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Sarawagi) ने ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) ‘‘वीबी-जी राम' को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए बुधवार को कहा कि राम जी के नाम से विपक्ष को मिर्ची लग रही है।

विपक्ष ‘वीबी जी राम जी' को लेकर दुष्प्रचार कर रहा- Sanjay Sarawagi

संजय सरावगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ‘वीबी जी राम जी' को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि यह योजना गांव को विकसित और गरीबों के जीवन में परिवर्तन के लिए शुरू की गई है। सरावगी, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दल जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) (रामविलास) सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब 100 दिनों के बजाय 125 दिन रोजगार दिया जाएगा, साप्ताहिक आधार पर मानदेय भुगतान होगा और अन्य नवाचारों के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

BJP की बिहार इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि इन सभी लाभों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए राजग कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे। सरावगी ने योजना में पारदर्शिता और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल की सराहना की। वहीं, कुशवाहा ने भी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए राम के नाम को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष के विरोध पर सवाल खड़े किए। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!