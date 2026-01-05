Main Menu

Bihar BSEB STET 2025 Result: आज होगा जारी, यहां मिलेगा रिजल्ट और स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2026 05:40 PM

bihar bseb stet 2025 result

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2025) के परिणाम का इंतजार लाखों अभ्यर्थियों को है।

Bihar BSEB STET 2025 Result: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2025) के परिणाम का इंतजार लाखों अभ्यर्थियों को है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने पहले घोषणा की थी कि रिजल्ट 5 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आज किसी भी समय घोषित हो सकता है।

क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को जीवनभर वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे वे सरकारी शिक्षक भर्तियों में इस्तेमाल कर सकेंगे।

Bihar STET 2025 Result Kaise Check Karen? 

पना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org या bsebstet.com पर जाएं।
  • होमपेज पर "Bihar BSEB STET 2025 Result Download Link" या "BSEB STET Result Download Link" पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • सबमिट करने पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा।
  • डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें।

अन्य आधिकारिक वेबसाइट्स:

  • bsebstet.org
  • secondary.biharboardonline.com

 रिजल्ट जारी होते ही सर्वर बिजी हो सकता है, इसलिए अपनी डिटेल्स पहले से तैयार रखें।

और ये भी पढ़े


Bihar STET Qualifying Marks 2025: कैटेगरी के अनुसार पासिंग क्राइटेरिया

परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक इस प्रकार हैं:

  • जनरल कैटेगरी: 50 प्रतिशत
  • पिछड़ा वर्ग (BC): 45.5 प्रतिशत
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EWS): 42.5 प्रतिशत (नोट: कुछ स्रोतों में EBC के लिए)
  • अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग और महिलाएं: 40 प्रतिशत

परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।

Bihar STET 2025 Exam Details: पेपर और योग्यता

  • पेपर 1: कक्षा 9 और 10 के शिक्षक पदों के लिए
  • पेपर 2: कक्षा 11 और 12 (सीनियर सेकेंडरी) के लिए

शैक्षणिक योग्यता:

सेकेंडरी लेवल के लिए: संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन डिग्री (कम से कम 50% अंकों के साथ) और B.Ed.
BA-BEd या BSc-BEd डिग्री वाले भी योग्य। सीनियर सेकेंडरी के लिए: संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएशन (50% अंकों के साथ) और B.Ed अनिवार्य। पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

STET Certificate Validity: लाइफटाइम वैलिड, एक बार पास तो हमेशा काम आएगा

  • बिहार STET का सर्टिफिकेट जीवनभर मान्य रहेगा। इससे शिक्षक बनने का सपना पूरा करने में आसानी होगी।
  • रिजल्ट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक साइट्स चेक करते रहें।

