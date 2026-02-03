Bihar Budget 2026: आज पेश होगा बिहार का बजट, महिला और युवाओं से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा खास फोकस

Bihar Budget 2026: बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी राज्य बजट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि युवाओं के कौशल विकास के लिए इनक्यूबेशन सेंटर...

Bihar Budget 2026: बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने मंगलवार को कहा कि राज्य के बजट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को प्राथमिकता दी जाएगी।



"एक अनोखा बजट पेश होने जा रहा"

राज्य के बजट से पहले दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार इनक्यूबेशन सेंटर खोलने, युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान करने पर ध्यान देगी ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि "एक अनोखा बजट पेश होने जा रहा है। पिछला बजट लगभग 3,17,000 करोड़ रुपये का था। मुझे उम्मीद है कि इस साल का बिहार बजट उससे कहीं ज़्यादा होगा। बजट में महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए, उसके पास निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसलिए, हमने बजट में इस पर भी ज़ोर दिया है,"



कौशल विकास और इनक्यूबेशन सेंटर पर जोर

दिलीप जायसवाल ने आगे कहा, "हम बड़े पैमाने पर कौशल विकास करने जा रहे हैं... मैट्रिक के ठीक बाद, कक्षा 10 के बाद, हम कौशल विकास के लिए प्रावधान लाने जा रहे हैं। हम इनक्यूबेशन सेंटर खोल रहे हैं, युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान कर रहे हैं ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया जा सके। किसानों को समर्थन देने के लिए सरकारी कदमों पर ज़ोर देते हुए, दिलीप जायसवाल ने कहा कि कृषि, एग्रो-इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर आय मिले।



MSME और स्थानीय उद्योगों के विस्तार पर फोकस

जायसवाल ने कहा, "MSME और स्थानीय उद्योग का विस्तार किया जा रहा है... हम धीरे-धीरे एग्रो-इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। यह बिहार का एक नया लक्ष्य है, कि किसी भी कृषि को एग्रो-इंडस्ट्री नहीं कहा जाएगा। ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर आय मिले और लोगों को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा, "शिक्षा और बिजली के सेक्टर में हम कई प्रावधान करने जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "शिक्षा और बिजली दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को प्राथमिकता देने जा रहे हैं। बिहार देश का सबसे तेज़ी से विकास करने वाला राज्य बन रहा है,"