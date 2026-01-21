Main Menu

Bank Holidays January 2026: बिहार में लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, इस तारीख तक निपटा लें सारे जरुरी काम

Edited By Harman, Updated: 21 Jan, 2026 12:47 PM

banks in bihar will remain closed for four consecutive days

Bihar Bank Holidays January 2026: अगले हफ्ते बैंक जाने से पहले एक बार ये खबर जरुर पढ़ लें। दरअसल अगले सप्ताह विशेष कारणों से कुछ दिन बैंक बंद रहेंगे। बिहार में 24 से 27 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान तीन दिन सरकारी छुट्टी और एक दिन बैंक कर्मियों...

Bihar Bank Holidays January 2026: अगले हफ्ते बैंक जाने से पहले एक बार ये खबर जरुर पढ़ लें। दरअसल अगले सप्ताह विशेष कारणों से कुछ दिन बैंक बंद रहेंगे। बिहार में 24 से 27 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान तीन दिन सरकारी छुट्टी और एक दिन बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल के कारण शाखाएं बंद रहेंगी।

24 से 27 जनवरी तक बैंको में कामकाज ठप

24 जनवरी: चौथा शनिवार

25 जनवरी: रविवार

26 जनवरी: गणतंत्र दिवस (सार्वजनिक छुट्टी)

27 जनवरी: बैंक कर्मियों की हड़ताल

दरअसल लंबे समय से बैंक कर्मियों द्वारा पांच दिन काम करने और शनिवार-रविवार को छुट्टी की मांग की जा रही है। वहीं सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए देशव्यापी हड़ताल की जा रही है।

डिजिटल सेवाएं रहेंगी जारी

हालांकि, बैंक शाखाओं के बंद रहने के बावजूद, ग्राहक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे। लेकिन चेक क्लियरिंग और फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए 28 जनवरी तक इंतजार करना होगा।
 

