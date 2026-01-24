Republic Day 2026: गांधी मैदान में कौन से गेट से होगी एंट्री? यहां से लें पूरी जानकारी

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आम जनता का प्रवेश सुबह 7 बजे से शुरू होगा। प्रशासन ने बताया कि इस बार प्रवेश गेट संख्या 5, 6 और 7 से ही होगा।

जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ, गोलघर, मंदिरी, बुद्धा कॉलोनी और आसपास के मार्गों से आने वाले दर्शक गेट 5 और 6 से गांधी मैदान में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। गेट 5 मैदान के उत्तरी हिस्से में श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने स्थित है, जबकि गेट 6 उत्तर-पूर्वी कोने में कारगिल चौक के पास है।

वहीं बारी पथ, नाला रोड, ठाकुरबारी, बाकरगंज, एक्ज़ीविशन रोड, फ्रेज़र रोड, टीएन बनर्जी रोड, छज्जुबाग और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोग गेट 7 (उद्योग भवन के सामने) से प्रवेश कर सकते हैं।

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल निर्धारित गेटों से ही प्रवेश करें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें, ताकि समारोह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।