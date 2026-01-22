Main Menu

नेशनल हाइवे पर 22 वर्षीय Delivery boy की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2026 02:21 PM

bihar crime delivery boy shot dead on national highway

Bihar Crime: बिहार के मधुबनी जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का शव सड़क के पास खेत से बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। 

पॉलिथीन से ढका हुआ था शव 

जानकारी के अनुसार, घटना जिले के सकरी थाना क्षेत्र की है, जहां एनएच-27 से सटे कन्हौली जाने वाली सड़क के किनारे खेत में एक युवक का शव बरामद किया गया। शव को पॉलिथीन से ढका हुआ था। मृतक की पहचान मोहन बढ़ियाम निवासी शिवम कुमार उर्फ गोलू कुमार (22) के रूप में हुई है। 

इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की गहन तफ्तीश जुट गई। 

पुलिस का बयान 

इस मामले में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत सिर में गोली लगने से हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक आपराधिक इतिहास रहा है और वह कई गंभीर मामलों में जेल भी जा चुका था। पुलिस ने जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया है। 

