Patna Crime News: पटना में दिनदहाड़े छात्र की हत्या, बीच सड़क चाकू से रेता गला; वजह जान चौंक जाएंगे

Edited By Harman, Updated: 14 Jan, 2026 03:43 PM

bihar crime patna youth murdered

Patna Crime News: बिहार के पटना में बदमाशों ने दिनदिहाड़े खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दरअसल यहां बदमाशों ने बीच बाजार एक छात्र का चाकू से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना से पूरा इलाका कांप उठा है। लोगों में दहशत कामाहौल है।

₹200 के विवाद में बीए छात्र की गला रेतकर हत्या

मिली जानकारी के अनुसार, कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहियानगर की है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई है, जो बीए पार्ट-1 का स्टूडेंट था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गौरव ने किसी काम के लिए अपने दोस्त को 200 रुपए दिए थे। लेकिन बाद में  दोस्त ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। वहीं इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा गया कि 15 से 20 की संख्या में लड़कों का समूह आ गया और गौरव को घेर कर पीटना शुरु कर दिया। इसके बाद दिनदिहाड़े बीच सड़क गौरव का चाकू से गला रेत दिया। बदमाशों ने बचाव करने आए परिवार के सदस्यों पर भी जानलेवा हमला किया। जिससे परिवार के लोगों को भी गंभीर चोटें आई है।

वारदात की सूचना मिलने के बाद कंकड़बाग पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही सब आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

