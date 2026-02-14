"मौज करके वापस आ जाएगी बेटी..." बिहार पुलिस की इस शर्मनाक टिप्पणी पर बवाल, DGP ने दिए जांच के आदेश

यह मामला शुक्रवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान उठाया गया, जहां RJD सदस्यों ने बिहार पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, और आम लोगों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार का आरोप लगाया।

Bihar News : राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के MLC सुनील कुमार सिंह के एक लापता लड़की का मुद्दा उठाने और पुलिसवालों के गलत व्यवहार का आरोप लगाने के एक दिन बाद, बिहार के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) विनय कुमार ने शनिवार को भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



RJD MLC के आरोपों से गरमाई विधान परिषद

DGP बोले-दोषी बख्शे नहीं जाएंगे

इस विवाद पर जवाब देते हुए DGP विनय कुमार ने कहा कि मामला जमीन के झगड़े से जुड़ा है और अभी इसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा, "अगर किसी पुलिसवाले ने गलत या असंवेदनशील तरीके से काम किया है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।" इस घटना से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, और विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखे हमले किए हैं। पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने पुलिस के बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा है कि लापता लड़कियों के बारे में ऐसी बातें किसी भी हालत में मंज़ूर नहीं हैं।

