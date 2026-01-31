युवती को बहला-फुसला कर अस्पताल के सुनसान कमरे में ले गए दरिंदे, फिर की अश्लील हरकत; वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

Edited By Harman, Updated: 31 Jan, 2026 04:39 PM
Bihar News : बिहार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां सहरसा जिले के अस्पताल में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला उजागर हुआ है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जा रहा है कि युवती गले में दर्द की शिकायत लेकर अपने किसी परिजन के साथ सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोग उसे बहला-फुसलाकर अस्पताल परिसर के एक सुनसान कमरे में ले गए, जहां उसके साथ गंदी हरकतें और दुष्कर्म का प्रयास किया गया। युवती के विरोध और शोर मचाने पर अस्पताल में मौजूद महिला स्वास्थ्यकर्मियों ने युवती को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया।
घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और एसपी के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।