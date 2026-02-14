Main Menu

Valentine Day 2026: बिहार-झारखंड के इन जगहों पर है पुलिस का कड़ा पहरा, कहीं Couples के मंसूबों पर फिर न जाए पानी

Edited By Khushi, Updated: 14 Feb, 2026 12:46 PM

Valentine's Day: 14 फरवरी यानी वेलेंटाइन डे पर जहां युवा प्यार का इजहार करने के लिए पार्कों और पब्लिक जगहों पर पहुंचे, वहीं बिहार और झारखंड में पुलिस भी पूरी तरह सतर्क नजर आई। पटना से लेकर रांची, धनबाद और मुजफ्फरपुर तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए...

Valentine's Day: 14 फरवरी यानी वेलेंटाइन डे पर जहां युवा प्यार का इजहार करने के लिए पार्कों और पब्लिक जगहों पर पहुंचे, वहीं बिहार और झारखंड में पुलिस भी पूरी तरह सतर्क नजर आई। पटना से लेकर रांची, धनबाद और मुजफ्फरपुर तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि दिन शांति से गुजर सके और कोई अप्रिय घटना न हो।

पटना में सख्त निगरानी

  • राजधानी पटना में सुबह से ही पुलिस की टीमें एक्टिव हैं।

 

  • मरीन ड्राइव (गंगा पथ): यहां बाइकर्स पर नजर रखने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है। बिना हेलमेट, तीन सवारी और रफ ड्राइविंग करने वालों का चालान काटा जा रहा है।

 

  • इको पार्क और बुद्धा स्मृति पार्क: इन जगहों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात हैं, ताकि किसी भी तरह की अशोभनीय हरकत या छेड़छाड़ की घटना न हो। ‘पिंक पेट्रोलिंग’ की टीमें भी खास तौर पर महिला सुरक्षा पर ध्यान दे रही हैं।


रांची में ‘सिटी हॉक्स’ की गश्त

  • झारखंड की राजधानी रांची में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने पार्कों और मॉल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है।
     
  • रॉक गार्डन, धुर्वा डैम और हुंडरू फॉल्स: इन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मॉल और सिनेमाघरों के बाहर पीसीआर वैन लगाई गई हैं। कुछ संगठनों द्वारा कपल्स को परेशान करने की चेतावनी के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।


धनबाद और मुजफ्फरपुर में भी चौकसी

  • धनबाद: पार्कों के आसपास संदिग्ध रूप से घूम रहे युवकों से पूछताछ की जा रही है।

 

  • मुजफ्फरपुर: यहां विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वेलेंटाइन डे के बहाने कोई गड़बड़ी न हो।


कपल्स के लिए पुलिस की जरूरी सलाह

  • ट्रैफिक नियमों का पालन करें – हेलमेट पहनें, स्टंट न करें और तीन सवारी न बैठाएं।

 

  • शालीनता बनाए रखें – सार्वजनिक जगहों पर अभद्र व्यवहार से बचें।

 

  • आईडी प्रूफ साथ रखें – पूछताछ की स्थिति में आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें।

 

  • सुनसान जगहों से बचें – अधिक भीड़भाड़ और सुरक्षित स्थानों का ही चुनाव करें।

 

  • परेशानी होने पर 112 पर कॉल करें – किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन से संपर्क करें।


पुलिस का क्या कहना है?
पुलिस का साफ कहना है कि जो लोग कानून के दायरे में रहकर जश्न मनाएंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हुड़दंग, छेड़छाड़ या नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेलेंटाइन डे पर जहां युवा उत्साह में हैं, वहीं प्रशासन की कोशिश है कि प्यार का यह दिन शांति और सुरक्षा के साथ बीते।

