किचन के ये 5 जादुई मसाले पिघला देंगे शरीर की जिद्दी चर्बी, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया वजन घटाने का सबसे आसान तरीका

ये मसाले मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर और इंसुलिन को नियंत्रित कर शरीर में चर्बी जमा होने से रोकते हैं।

Easiest way to lose weight: वजन कम करना अक्सर एक कठिन चुनौती लगता है, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही खान-पान के साथ अगर हम अपने किचन के कुछ मसालों का सही इस्तेमाल करें, तो फैट बर्न करने की गति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यूके की न्यूट्रिशनिस्ट ज़िब एटकिंस के अनुसार, ये मसाले शरीर के आंतरिक तापमान और इंसुलिन लेवल को प्रभावित कर वजन घटाने में मदद करते हैं।

मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले 5 प्रमुख मसाले

वजन घटाने की आपकी यात्रा में ये मसाले 'कैटालिस्ट' (उत्प्रेरक) का काम कर सकते हैं:

1. दालचीनी (Cinnamon): यह मसालों का राजा है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। जब शरीर में शुगर का स्तर संतुलित रहता है, तो फैट स्टोरेज की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

2. लाल मिर्च (Cayenne Pepper): इसमें मौजूद 'कैप्साइसिन' मेटाबॉलिज्म को तुरंत तेज करता है। यह भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे आप 'ओवरईटिंग' से बच जाते हैं।

3. हल्दी (Turmeric): इसमें 'करक्यूमिन' होता है जो सूजन (Inflammation) को कम करता है। यह शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है, जिससे शरीर शुगर को चर्बी के बजाय ऊर्जा में बदलता है।

4. अदरक (Ginger): अदरक शरीर में 'थर्मोजेनेसिस' (ऊष्मा पैदा करना) को बढ़ावा देता है। अधिक गर्मी पैदा करने के लिए शरीर संचित फैट का उपयोग ऊर्जा के रूप में करने लगता है।

5. काली मिर्च (Black Pepper): काली मिर्च का 'पाइपरिन' कंपाउंड नए फैट सेल्स (Fat Cells) के निर्माण को रोकता है और मौजूदा चर्बी को तोड़ने में सहायता करता है।

विशेषज्ञ की चेतावनी: केवल मसाले ही काफी नहीं

ज़िब एटकिंस स्पष्ट करती हैं कि ये मसाले कोई 'जादू की छड़ी' नहीं हैं। यदि आप जंक फूड खा रहे हैं और व्यायाम नहीं कर रहे, तो केवल मसाले काम नहीं करेंगे। वजन घटाने का मूल सिद्धांत कैलोरी डेफिसिट (Calorie Deficit) ही है। ये मसाले उस प्रक्रिया में तब मदद करते हैं जब आप पहले से ही एक स्वस्थ जीवनशैली का पालन कर रहे हों।

