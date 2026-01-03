बिहार सरकार की महिलाओं के लिए बड़ी पहल, वर्किंग वुमेन को मिलेगा फ्री हॉस्टल...इस तरह होगा चयन

Edited By Harman, Updated: 03 Jan, 2026 10:24 AM
Bihar News: बिहार सरकार कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत पटना के गोला रोड में कामकाजी महिला छात्रावास तैयार किया है, जिसका संचालन शीघ्र शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही गयाजी,...
Bihar News: बिहार सरकार कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत पटना के गोला रोड में कामकाजी महिला छात्रावास तैयार किया है, जिसका संचालन शीघ्र शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी ऐसे छात्रावासों के निर्माण के लिये इन जिलों का भी चयन किया गया है। इन छात्रावासों में दूसरे जिलों और राज्यों से आकर सरकारी एवं गैर- सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित आवासन की सुविधा दी जायेगी।
केवल भोजन के लिये 3,000 रुपये शुल्क देना होगा
छात्रावास में रहने के लिये महिला की मासिक आय 75 हजार रुपये या उससे कम होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 50 बेड की होगी।‘अपना घर'की तर्ज पर बने इन छात्रावासों का संचालन महिला विकास निगम की ओर से किया जायेगा। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, छात्रावास में रहने वाली महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जायेगा। उन्हें केवल भोजन के लिये 3,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन से होगा चयन
छात्रावास में बेड, टेबल- कुर्सी, 24 घंटे बिजली, शुद्ध पेयजल, आरओ, टीवी, मुफ्त वाई- फाई समेत अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। इच्छुक महिलायें महिला एवं बाल विकास निगम के आधिकारिक पोटर्ल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। पटना स्थित छात्रावास के लिये आवेदन प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। आवासन की सुविधा पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर दी जायेगी, जिसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से अंतिम चयन होगा।
कामकाजी महिलाओं को घर जैसा मिलेगा सुरक्षित वातावरण
इस संबंध में समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयषी ने बताया कि छात्रावास के संचालन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, रसोइया समेत आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति हो चुकी है। उन्होंने कहा कि छात्रावास को पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है, जिससे कामकाजी महिलाओं को घर जैसा सुरक्षित वातावरण मिल सके।