'यह मेरी पर्सनल लड़ाई....' जेल से रिहा होने के बाद ऐसा क्यों बोले सांसद पप्पू यादव

Pappu Yadav News : सात दिन जेल में बिताने के बाद, पूर्णिया से निर्दलीय MP राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने पटना में नया पॉलिटिकल विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सीधे सवाल किया कि क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं और सच बोलने वाली आवाज़ों को दबाने का आरोप लगाया है।



"यह मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं"

मीडिया से बात करते हुए, पप्पू यादव ने पूछा कि जब वे जेल में थे, तब लड़कियों के गायब होने और उनके खिलाफ हुए क्रूर अपराधों पर पॉलिटिकल चुप्पी क्यों थी। उन्होंने तीखे लहजे में कहा, “जब मैं जेल में था तो किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? ​​यह मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है - यह बिहार की बेटियों की लड़ाई है।” मौजूदा पॉलिटिकल माहौल को गंदी पॉलिटिक्स बताते हुए, MP ने आरोप लगाया कि जो लोग समझौता करते हैं वे फलते-फूलते रहते हैं, जबकि सच बोलने वाले लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है।



पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप

पप्पू यादव ने पटना वेस्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने डिटेल्स नहीं बताईं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। MP ने जेल में रहने के दौरान उनके साथ खड़े रहने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिग्विजय सिंह, जीतन राम मांझी, शिवानंद तिवारी और मुकेश सहनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे हाई-प्रोफाइल मर्डर केस और कथित फेक एनकाउंटर से जुड़े बड़े खुलासे करने का इशारा किया, और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह हाई कोर्ट जाएंगे।



"मैं सौ बार मरने को तैयार हूं"

अपने स्टैंड के इमोशनल कोर पर ज़ोर देते हुए पप्पू यादव ने कहा, “अगर बेटियों की सेफ्टी की बात है, तो मैं सौ बार मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं सच बोलना बंद नहीं करूंगा।”