  • रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी में गिरावट, क्या अब खरीदारी का सही मौका? जानिये अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Feb, 2026 04:12 PM

silver price today 12 february 2026

चांदी का भाव आज का (12 February 2026): वैश्विक बाजार में तेजी और घरेलू बाजार में मुनाफावसूली के बीच गुरुवार को चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर करीब 12:20 बजे तक चांदी का वायदा भाव करीब 1.04% गिरकर ₹2,60,289 प्रति किलोग्राम पर आ गया। यह पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले लगभग ₹2,700 की गिरावट दर्शाता है। बता दें कि 29 जनवरी 2026 को चांदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए करीब ₹4.20 लाख प्रति किलो का उच्च स्तर छुआ था, जिसके बाद बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

ग्लोबल मार्केट में तेजी, दिल्ली सर्राफा में उछाल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी बढ़कर करीब 85.51 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। इसका असर दिल्ली सर्राफा बाजार पर भी दिखा, जहां चांदी का भाव बढ़कर लगभग ₹2,68,500 प्रति किलो (टैक्स सहित) दर्ज किया गया। इससे पहले यह करीब ₹2,64,500 प्रति किलो पर बंद हुई थी। कुछ रिटेल रिपोर्ट्स के अनुसार, बाजार में चांदी का खुदरा भाव ₹2,95,000 प्रति किलो तक पहुंच गया है।

IBJA के अनुसार आज का Silver Rate

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सुबह से दोपहर तक चांदी में नरमी आई:

  • सुबह का भाव: ₹2,66,449 प्रति किलो
  • दोपहर का भाव: ₹2,60,614 प्रति किलो

पटना समेत प्रमुख शहरों में क्या है भाव?

बिहार में शादी-ब्याह और पारंपरिक आयोजनों के कारण चांदी की मांग लगातार बनी हुई है। यहां 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो के हिसाब से प्रमुख शहरों के रेट दिए जा रहे हैं:

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव

  • शहर    10 ग्राम (₹)    100 ग्राम (₹)    1 किलो (₹)
  • पटना    ₹2,950    ₹29,500    ₹2,95,000
  • गया    ₹2,950    ₹29,500    ₹2,95,000
  • मुजफ्फरपुर    ₹2,950    ₹29,500    ₹2,95,000
  • भागलपुर    ₹2,950    ₹29,500    ₹2,95,000
  • दरभंगा    ₹2,950    ₹29,500    ₹2,95,000
  • पूर्णिया    ₹2,950    ₹29,500    ₹2,95,000

नोट: स्थानीय ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से जोड़ सकते हैं।

चांदी का वायदा बाजार (MCX Silver Futures)

बुधवार को मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते चांदी वायदा में तेज उछाल देखा गया था। मार्च डिलीवरी वाली चांदी का कॉन्ट्रैक्ट करीब ₹2,62,213 प्रति किलो तक पहुंच गया था, जो लगभग 3-4% की बढ़त को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स (COMEX) पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी भी लगभग 4% बढ़कर 83.50 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करती दिखी।

क्या बिहार में अभी चांदी खरीदना फायदेमंद?

पटना सर्राफा बाजार के कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद मांग स्थिर बनी हुई है। खासकर ग्रामीण इलाकों और मिथिला क्षेत्र में पारंपरिक गहनों के लिए चांदी की खरीदारी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर इंडेक्स, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेश मांग के आधार पर आने वाले दिनों में चांदी में और हलचल संभव है।

पिछले दिन का हाल

दिल्ली में चांदी की कीमतों में करीब ₹4,000 की तेजी दर्ज की गई थी और भाव ₹2.68 लाख प्रति किलो के स्तर तक पहुंच गया था। वहीं, वैश्विक बाजार में भी चांदी में करीब 6% की उछाल देखी गई थी।

