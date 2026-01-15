नहाती हुई लड़की को चुपके से देख रहा था युवक, फिर जब पड़ी नजर और जो हुआ........

Edited By Harman, Updated: 15 Jan, 2026 10:58 AM
पटना: बिहार के पटना से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां युवती के साथ छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवती पटना के गर्दनीबाग इलाके में किराए के मकान में रहती है। पड़ोस मेंं रहने वाला एक शख्स आते जाते उस पर कोई न कोई टिप्पणी करके निकलता। इसके अलावा जब युवती नहाने के लिए बाथरुम में जाती तो छिप-छिपकर तांका झांकी करता। जब युवती ने इस बात का विरेध किया तो आरोपित के घर वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट की। जिसके बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पीड़िता के भाई के खिलाफ किसी धोखाधड़ी के मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करवाया है।