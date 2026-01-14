Main Menu

  • Bihar News: बिहार पुलिस ने रचा कीर्तिमान, 9 दिन में पूरी की पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Jan, 2026 06:03 PM

bihar police sets a record by completing passport verification in 9 days

Bihar News: पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वर्ष 2026 में पुलिस जांच रिपोर्ट 10 दिनों से कम समय में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बिहार पुलिस ने वर्ष के प्रारंभ में ही हासिल कर लिया है। यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि माह...

Bihar News: पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वर्ष 2026 में पुलिस जांच रिपोर्ट 10 दिनों से कम समय में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बिहार पुलिस ने वर्ष के प्रारंभ में ही हासिल कर लिया है। यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि माह दिसम्बर, 2025 में पासपोर्ट हेतु पुलिस जांच रिपोर्ट पूर्ण कर पासपोर्ट कार्यालय भेजने में बिहार राज्य में औसतन 09 दिन लगा है, जबकि 95 प्रतिशत रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया गया है।

यह एक बढ़ी उपलब्धि 

ज्ञातव्य हो कि सामान्यतः पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस जांच एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके उपरांत ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक बहुत बढ़ी उपलब्धि है। जहां पूर्व में पासपोर्ट जांच रिपोर्ट आने में महिनों लगते थे वहीं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एम-पासपोर्ट पुलिस एपप आने के उपरांत दिनोंदिन पुलिस रिपोर्ट कम समय में आने लगा है और आवेदकों को पासपोर्ट जल्द से जल्द जारी होने लगा है। विशेष शाखा एवं सभी जिला पुलिस की कड़ी मेहनत तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जिला एवं थाना स्तर पर लगातार पासपोर्ट संबंधी बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण-सह-संवादात्मक कार्यक्रमों के कारण ही यह लक्ष्य हासिल हो पाया है। 24 जून, 2025 में को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पासपोर्ट सेवा परियोजना सम्मेलन में पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के सत्यापन के लिए बिहार पुतिलस को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुलिस में से एक चुना गया था।

इस लक्ष्य को हासिल करने में जिला पुलिस की ओर से प्रथम स्थान पर कैमूर जिला, द्वितीय स्थान पर खगड़िया जिला एवं तृतीय स्थान पर शिवहर जिला है। साथ ही साथ दिसम्बर माह में सभी जिलों ने अपना संपूर्ण योगदान दिया है।
 

