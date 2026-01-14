Main Menu

"तेजू भईया का भोज सूपर डूपर हिट..." लालू-तेज प्रताप दिखे साथ-साथ, तेजस्वी और राबड़ी नहीं आए नजर; सियासी गलियारों में हलचल

Edited By Harman, Updated: 14 Jan, 2026 02:01 PM

bihar politics tej pratap yadav dahi chura bhoj lalu yadav

पिता लालू के चूड़ा-दही भोज में शामिल होने पर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, "तेजू भईया का भोज सूपर डूपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा। दही-चूड़ा के भोज का भव्य आयोजन किया गया। माता-पिता हमारे लिए भगवान हैं तो आशीर्वाद तो हमें मिलता...

Tej Pratap Yadav News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने बुधवार को अपने बड़े बेटे के सरकारी आवास 26 एम स्ट्रैंड में पहुंचे। यहां तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) द्वारा आयोजित ‘चूड़ा दही' भोज में शामिल हुए। इस दौरान पिता-पुत्र दोनों एक ही सोफे पर बैठे नजर आए। वहीं पिता लालू के चूड़ा-दही भोज में शामिल होने पर जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, "तेजू भईया का भोज सूपर डूपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा। दही-चूड़ा के भोज का भव्य आयोजन किया गया। माता-पिता हमारे लिए भगवान हैं तो आशीर्वाद तो हमें मिलता रहेगा। सब लोग आएंगे।"

"बेटे से नहीं है कोई नाराजगी", बोले लालू यादव

इस दौरान तेज प्रताप को लेकर पूछे गए सवाल पर लालू यादव ने कहा कि वो तेजप्रताप से नाराज नहीं है। वो परिवार के साथ ही रहें। उन्होंने कहा कि बेटे को हमारा आशीर्वाद है। बता दें कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी  तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित ‘चूड़ा दही' भोज में शामिल हुए।

नहीं दिखे तेजस्वी और राबड़ी देवी

तेजप्रताप यादव ने 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंचकर पूरे परिवार को दही-चूड़ा भोज के लिए निमंत्रण दिया। इस संबंधी तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले “ऐतिहासिक दही-चूड़ा भोज” के लिए पूरे परिवार को निमंत्रण दिया है। हालांकि भोज में परिवार में से केवल लालू यादव ही शामिल हुए। बाकी परिवार के सब सदस्य इस कार्यक्रम से नदारद रहे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी नजर नहीं आए। बता दें कि तेजप्रताप यादव का दही-चूड़ा भोज केवल पारिवारिक आयोजन नहीं है। उन्होंने बिहार सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं को भी व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है। इनमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, रमा निषाद समेत कई नाम शामिल हैं।   
 

