बिहार में आधा दर्जन थानाध्यक्ष समेत 90 से अधिक कर्मियों का वेतन रोका, SP के एक्शन से पुलिस महकमे में हड़कंप; जानें पूरा मामला

समस्तीपुर: बिहार में समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक अरबिंद प्रताप सिंह ने कार्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले जिले के 90 पुलिस पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

आधा दर्जन थानाध्यक्ष समेत 90 से अधिक कर्मियों का वेतन रोका

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि समस्तीपुर जिला समाहरणालय मे आयोजित‘क्राइम मीटिंग'मे पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने लंबित कांडों की समीक्षा करने के बाद 90 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया। जिन पुलिस पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है उनमें 06 थानाध्यक्ष भी शामिल है।

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक मे पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांडों के अनुसंधान एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था मे किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्षों तथा पुलिसकर्मियों पर सख्त कारर्वाई की जायेगी। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को लंबित कांडों के जल्द निष्पादन करने आदेश भी दिया।