Bihar School Closed: चरम पर सर्दी का सितम! बिहार के इस जिले में 13 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, DM का आदेश

Edited By Swati Sharma, Updated: 09 Jan, 2026 11:25 AM

bihar school closed school in bihar will remain closed until january 13th

Bihar School Closed: बिहार में शीतलहर का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं, लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 10वीं तक की सभी एजुकेशनल एक्टिविटी पर रोक (School Closed) लगा दी गई...

Bihar School Closed: बिहार में शीतलहर का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं, लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में कक्षा 10वीं तक की सभी एजुकेशनल एक्टिविटी पर रोक (School Closed) लगा दी गई है।

13 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 10वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर आगामी 13 जनवरी तक के लिए रोक रहेगी। इसमें प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। जबकि कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10.00 से शाम 4.00 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि, प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए चल रही विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से की ये अपील

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। प्रशासन का मानना है कि सुबह-शाम पड़ रही भीषण ठंड बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। बता दें कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बफर्बारी का असर अब बिहार में साफ नजर आने लगा है। बर्फीली हवायें सीधे मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं, जिससे राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंढ और कनकनी बढ़ गई है।

