Bihar Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, 8 जिलों में 48 घंटे का अलर्ट जारी

बिहार में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं के साथ लोगों को तेज कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है।

Bihar Ka Mausam: बिहार में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं के साथ लोगों को तेज कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, दोपहर में निकल रही धूप से कुछ समय के लिए राहत जरूर मिल रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए अगले 48 घंटों का Yellow Alert जारी किया है।

इन 8 जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट | Weather Alert Update

मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में अलर्ट लागू किया गया है, उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। इन सभी इलाकों में Dense Fog यानी घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके चलते Visibility Low रह सकती है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि खासकर सुबह और रात के समय वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें।

अगले 2–3 दिनों का मौसम कैसा रहेगा? | Bihar Weather Forecast

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दो से तीन दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज लगभग समान बना रहेगा। दोपहर में धूप निकलने से ठंड से आंशिक राहत मिलती रहेगी। राजधानी पटना में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा।

Patna Weather Update के मुताबिक,पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में करीब 0.2°C की बढ़ोतरी,वहीं अधिकतम तापमान में लगभग 0.3°C की गिरावट दर्ज की गई है।

18–20 जनवरी के बीच बदल सकता है मौसम | Western Disturbance Effect

मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 जनवरी के आसपास एक Western Disturbance सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से पश्चिम और उत्तर-पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश (Light Rain) की संभावना बन रही है। यदि बारिश होती है, तो 20 जनवरी के बाद ठंड फिर से तेज हो सकती है। यानी फिलहाल जो राहत मिल रही है, उसे स्थायी नहीं माना जा रहा है।