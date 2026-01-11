Main Menu

Bihar Weather: बिहार में अगले 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट; मौसम विभाग ने इन 31 जिलों के लिए जारी की चेतावनी

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Jan, 2026 02:33 PM

bihar weather orange alert issued for bihar for the next 48 hours

Bihar Weather: मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पटना में अगले 48 घंटे तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है जिससे सड़क और...

Bihar Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार (Bihar Weather)  जारी है। हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं। वहीं मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटे तक शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे (Fog) को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अनुसार, अगले दो दिनों तक तापमान में और गिरावट हो सकती है। 

पटना में अगले 48 घंटे तक कोल्ड डे की स्थिति
मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया है। सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पटना में अगले 48 घंटे तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है जिससे सड़क और रेल यातायात और आम जनजीवन प्रभावित रहेगा। 

नालंदा में सबसे ठंडी रात
बता दें कि शनिवार रात नालंदा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। इसके बाद शेखपुरा में तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पटना समेत प्रदेश के 12 जिलों का पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं। इसी वजह से रात के समय तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। विभाग के अनुसार, अगले दो तीन दिन तक ठंड का असर और तेज रहने की संभावना है.

