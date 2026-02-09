बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेंगे BJP अध्यक्ष नितिन नवीन, पटना में करेंगे संगठनात्मक बैठक

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Feb, 2026 12:57 PM



भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर विधायक नितिन नवीन आज से दो दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले गृह राज्य दौरे के दौरान वे पटना के बापू सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यालय में सांगठनिक...