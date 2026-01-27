Main Menu

Bihar crime news: पटना NEET छात्रा केस में जांच तेज, DNA टेस्ट शुरू; लापरवाही पर दो थानेदार सस्पेंड

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 10:53 PM

patna neet student case

पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और संदिग्ध मौत के मामले में जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है।

Bihar crime news: पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और संदिग्ध मौत के मामले में जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) ने इस केस से जुड़े कई संदिग्धों के ब्लड सैंपल एकत्र कर DNA जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच शुरुआती जांच में गंभीर चूक सामने आने के बाद दो थानेदारों को निलंबित कर दिया गया है। मामला तूल पकड़ता देख सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कड़ा रुख

मंगलवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद पहुंचे और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि “दोषी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे कानून के शिकंजे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।” डिप्टी सीएम ने इसे केवल एक अपराध नहीं, बल्कि बिहार की अस्मिता से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने कहा कि सुशासन के दौर में ऐसी हैवानियत को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शीर्ष स्तर पर हो रही निगरानी

विजय सिन्हा ने जानकारी दी कि उन्होंने इस मामले को लेकर डीजीपी और गृह मंत्री से सीधे बातचीत की है। जांच पर उच्च स्तर से नजर रखी जा रही है और किसी भी साक्ष्य को दबाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि इस अपराध से जुड़ा हर व्यक्ति कार्रवाई के दायरे में आएगा।

डॉक्टर के बयान से मचा बवाल

इस बीच प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉ. सतीश सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक सार्वजनिक मंच से दिए गए उनके आक्रामक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने X (पूर्व ट्विटर) पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कटाक्ष किया और पूरे मामले पर सवाल खड़े किए।

फॉरेंसिक रिपोर्ट से जांच को मिली दिशा

जांच में बड़ा मोड़ तब आया जब पीड़िता के कपड़ों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में कपड़ों से स्पर्म पाए जाने की पुष्टि हुई है। यह रिपोर्ट दो दिन पहले SIT को सौंपी गई थी। अब FSL द्वारा लिए गए DNA सैंपलों से इसका मिलान किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद PMCH की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी और मजबूत हो गई है, जिसमें यौन हिंसा की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया था।

बढ़ता दबाव, जल्द हो सकता है खुलासा

जैसे-जैसे फॉरेंसिक जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक दबाव के बीच अब सबकी नजरें DNA रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो केस की दिशा तय कर सकती है।

