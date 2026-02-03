Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shab-e-Barat Holiday : 4 फरवरी को शब-ए-बारात, पटना न्याय मंडल में छुट्टी घोषित

Shab-e-Barat Holiday : 4 फरवरी को शब-ए-बारात, पटना न्याय मंडल में छुट्टी घोषित

Edited By Harman, Updated: 03 Feb, 2026 08:30 AM

holiday on shab e barat in patna judicial board on 4 february 2026

Shab-e-Barat Holiday : पटना व्यवहार न्यायालय समेत पटना न्याय मंडल की सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में शब ए बारात की छुट्टी 04 फरवरी 2026 को होगी।

Shab-e-Barat Holiday : पटना व्यवहार न्यायालय समेत पटना न्याय मंडल की सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में शब ए बारात की छुट्टी 04 फरवरी 2026 को होगी। 

पटना जिला अधिवक्ता संघ के अनुरोध पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव ने चांद दिखाई दिए जाने के कारण शब ए बारात 04 फरवरी 2024 को मनाए जाने की स्थिति पर विचार करने के बाद 05 फरवरी 2026 को पूर्व से घोषित छुट्टी को परिवर्तित कर 04 फरवरी 2026 को निश्चित किया है।

अब 05 फरवरी 2026 को पटना न्याय मंडल की सभी अदालतें खुली रहेंगी और 04 फरवरी 2026 को छुट्टी रहेगी। पटना न्याय मंडल में पटना सदर, पटना सिटी, बाढ़ ,दानापुर ,पालीगंज और मसौढ़ी की अनुमंडलीय अदालतें शामिल हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!