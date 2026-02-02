Tejashwi Yadav: व्हीलचेयर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव, बजट को लेकर दे दिया ये बयान...

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी, जिन्हें हाल ही में पार्टी के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था, ने कहा, "मेरे बाएं पैर के अंगूठे में हाल ही में चोट लग गई थी। नाखून को सर्जरी से हटाना पड़ा। चलना मुश्किल हो गया है।"यादव ने राज्य में नीतीश...

Tejashwi Yadav: RJD के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को व्हीलचेयर पर बिहार विधानसभा पहुंचे, उन्होंने कहा कि पैर की उंगली में चोट लगने के कारण वह ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। 36 वर्षीय विपक्ष के नेता ने बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के भाषण के बाद पत्रकारों से बात की।



नीतीश कुमार प्रशासन पर साधा निशाना

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी, जिन्हें हाल ही में पार्टी के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था, ने कहा, "मेरे बाएं पैर के अंगूठे में हाल ही में चोट लग गई थी। नाखून को सर्जरी से हटाना पड़ा। चलना मुश्किल हो गया है।"यादव ने राज्य में नीतीश कुमार प्रशासन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्यपाल का भाषण "सरकार द्वारा तैयार किया गया था, और इसलिए, इसमें सब कुछ अच्छा दिखाया गया, जबकि बिहार विकास सूचकांकों के मामले में अधिकांश अन्य राज्यों से पीछे है"।



नरेंद्र मोदी सरकार की भी आलोचना की

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, "सरकार इस बात पर चुप है कि ऐसा क्यों है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री 20 साल से कुर्सी पर हैं। साथ ही, बलात्कार, हत्याएं और अन्य अपराध होते रहते हैं, और कानून के शासन का सरकार का दावा खोखला लगता है।"RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनकी पार्टी बिहार में INDIA गठबंधन का नेतृत्व करती है, ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की भी आलोचना की, जिसने एक दिन पहले केंद्रीय बजट पेश किया था।



यादव ने दावा किया, "बजट चुनावी स्टंट बनकर रह गए हैं। पिछले साल बिहार में चुनाव थे, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी साड़ी में बजट पेश किया। इस साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, एक ऐसा राज्य जहां भाजपा पैठ बनाने की कड़ी कोशिश कर रही है, इसलिए वित्त मंत्री ने कांजीवरम साड़ी पहनी।