दोस्तों संग खाने-पीने गया था युवक, सुबह 3 किलोमीटर दूर मिली लाश, बिहार के इस जिले में सनसनी

Bihar Crime : बिहार के सारण जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब चंवर के पानी से एक 20 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

थोक सब्जी का कारोबार करता था सूरज

जानकारी के अनुसार, मामला जिले के गड़खा थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान पहाड़पुर गांव निवासी स्वर्गीय भोला साह के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। सूरज थोक सब्जी का कारोबार करता था। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार शाम वह गांव के एक सरस्वती पूजा पंडाल के पास दोस्तों के साथ खाने-पीने गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा।

सुबह 3 किलोमीटर दूर पानी में मिला शव

परिजनों ने युवक की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मामले की सूचना गड़खा थाना पुलिस को दी गई। शनिवार सुबह गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर एक चंवर के पानी में सूरज का शव बरामद किया गया।

पैसों के लालच में हत्या!

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने पुलिस को दिए आवेदन में आशंका जताई है कि युवक के साथ मौजूद दोस्तों ने ही उसे खाने-पीने के बाद पैसों के लालच में हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को पानी में फेंक दिया।

फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा होने की उम्मीद है।