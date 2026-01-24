Main Menu

  • साली से फोन कर पूछा- घर में अकेली हो? फिर कुछ ही देर में पहुंच गया जीजा, बंद कमरे में पार की सारी हदें

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Jan, 2026 05:59 PM

brother in law forcibly raped his sister in law in a locked room

बताया जा रहा है कि पीड़िता की शादी कंपू क्षेत्र में हुई थी और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी। बताया गया है कि पीड़िता की बातचीत उसकी फुफेरी बहन के पति धर्मवीर से होती थी। घटना वाले दिन युवती घर पर अकेली थी, जबकि...

बिहार डेस्क: रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां बीमारी का इलाज कराने मायके आई एक 19 वर्षीय युवती के साथ उसके ही जीजा द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मायके में रह रही थी पीड़िता 
दरअसल, यह मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के 60 फुटा रोड इलाके का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शादी कंपू क्षेत्र में हुई थी और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी। बताया गया है कि पीड़िता की बातचीत उसकी फुफेरी बहन के पति धर्मवीर से होती थी। घटना वाले दिन युवती घर पर अकेली थी, जबकि उसकी मां और भाई बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी ने फोन कर यह सुनिश्चित किया कि युवती घर में अकेली है और कुछ ही देर बाद उसके घर पहुंच गया। 

घर में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद किया और...
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने घर में प्रवेश करते ही दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता की मां घर लौट आईं, जिन्हें देखकर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति को पूरे मामले से अवगत कराया और उनके साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी जीजा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। 


 

