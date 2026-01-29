चेन्नई में बिहार के मजदूर परिवार की नृशंस हत्या! अलग-अलग जगह मिले पिता और मासूम बेटे के शव; फैली सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Jan, 2026 11:49 AM
चेन्नई में बिहार के प्रवासी मजदूर गौरव कुमार और उसके दो वर्षीय बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई। 26 जनवरी को गौरव का शव अडयार में बोरे में मिला, जबकि बच्चे का शव माध्या कैलाश नदी क्षेत्र के पास बरामद हुआ। भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर...
Bihar News : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बिहार से आए एक प्रवासी मजदूर और उसके दो वर्षीय बच्चे की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। अलग-अलग स्थानों से दोनों के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय भी बन गई है।
बोरे में बंद मिला पिता का शव
मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले गौरव कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी को गौरव कुमार का शव चेन्नई के अडयार इलाके की एक व्यस्त सड़क पर बोरे में बंद मिला। इसके कुछ समय बाद, उनके दो वर्षीय बच्चे का शव दक्षिण चेन्नई के माध्या कैलाश नदी क्षेत्र से बरामद किया गया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने दावा किया कि गौरव कुमार, उनकी पत्नी और दो वर्षीय बेटे की हत्या नशे में धुत एक गिरोह द्वारा की गई है।
क्या डीएमके शासन में चेन्नई सुरक्षित है- भाजपा अध्यक्ष
अन्नामलाई के अनुसार, आरोपियों ने गौरव की पत्नी के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर गौरव की हत्या कर दी गई। इसके बाद पत्नी और उनके मासूम बच्चे की भी हत्या कर दी गई। वहीं अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और पूछा कि क्या डीएमके शासन में चेन्नई सुरक्षित है।
महिला का शव नहीं हुआ बरामद
उधर, डीएमके सांसद कनिमोझी ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। कनिमोझी के अनुसार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। फिलहाल, महिला का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।