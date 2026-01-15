पहले की पत्नी की बेरहमी से हत्या...फिर पेड़ से लटकाया शव; बिहार में पति की हैवानियत

Kishanganj Murder News: बिहार के किशनगंज जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पति ने पहले अपने पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके शव को पेड़ से लटका दिया। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज...

Kishanganj Murder News: बिहार के किशनगंज जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पति ने पहले अपने पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके शव को पेड़ से लटका दिया। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।



जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र की है। मृतका की पहचान दिलशाद आलम की पत्नी पिंकी बेगम के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने बताया कि पिंकी की शादी 8 साल पहले नगर क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल चौक के समीप रहने वाले दिलशाद आलम के साथ हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी है। पति दूसरे राज्य में काम करता था और मंगलवार को ही घर लौटा था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि दामाद ने पहले बेटी की हत्या की और फिर उसके शव को वार्ड नं 04 स्थित गुणा चौरासी कब्रिस्तान के पास पेड़ से लटका दिया। बुधवार को जब लोगों ने पेड़ से लटकी हुई महिला की लाश देखी तो पुलिस को जानकारी दी।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

