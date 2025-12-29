मुजफ्फरपुर में हैवानियत! दोस्त की बहन के साथ की घिनौनी करतूत, घर में अकेली देख वारदात को दिया अंजाम

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक ने दरिंदगी की हदें को पार करते हुए अपने दोस्त की बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक ने दरिंदगी की हदें को पार करते हुए अपने दोस्त की बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना 27 दिसंबर की जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला अपने पति से अलग होने के बाद अपने भाई के घर पर रह रही थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला घर पर अकेली थी। भाई और भाभी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। मौका देखकर दोस्त का भाई घर में घुसा। फिर चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। घिनौनी वारदात को अंजाम दे आरोपी फरार हो गया।

वहीं घटना के बाद महिला ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है।