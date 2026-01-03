पटना हाईकोर्ट में सीजेआई ने 302 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, न्यायिक ढांचे को मिलेगी मजबूती

CJI Surya Kant : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के परिसर में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी सात परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सात परियोजनाओं में एक एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान) भवन एवं सभागार, एक आईटी भवन,...

CJI Surya Kant : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को पटना उच्च न्यायालय के परिसर में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी सात परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सात परियोजनाओं में एक एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान) भवन एवं सभागार, एक आईटी भवन, एक प्रशासनिक भवन, बहु-स्तरीय कार पार्किंग, एक अस्पताल, पटना उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक आवासीय भवन तथा महाधिवक्ता कार्यालय का एक सौध भवन शामिल हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कहा, “पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक ब्लॉक, आईटी ब्लॉक और अन्य सुविधाओं के लिए शिलान्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इस अवसर का बिहार में और भी गहरा महत्व है, जो भारत की सभ्यतागत स्मृति में एक विशिष्ट स्थान रखता है।”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायालयों को ऐसे संसाधनों से लैस किया जाना चाहिए, जो “न्यायिक प्राधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग” संभव बना सकें। सीजेआई दो दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं। वह शुक्रवार को पटना पहुंचे थे। सीजेआई ने “दक्षता विकास” पर बल देते हुए कहा कि यह एक ऐसी न्याय प्रणाली की नींव रख सकता है जो “बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मुकदमों और लगातार जटिल होते विवादों से संबंधित मांगों को पूरा कर सके।” उन्होंने कहा, “इस प्रयास का पहला आयाम संस्थागत क्षमता है। एक आधुनिक प्रशासनिक भवन न्यायालय के लिए तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है।”