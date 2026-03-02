ढलाई के दौरान भरभराकर गिरा निर्माणाधीन पुल, मची अफरा-तफरी; 3 करोड़ की लागत से हो रहा था तैयार

बिहार में भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। सिधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहा करीब 2.89 करोड़ की लागत का निर्माणाधीन पुल ढलाई के दौरान ही भरभराकर गिर गया

Bihar bridge collapsed: बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड का है, जहां घोघारी नदी पर बन रहा एक निर्माणाधीन आरसीसी (RCC) पुल ढलाई के दौरान ही भरभराकर गिर पड़ा। करीब 2.89 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल के ध्वस्त होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। सुखद पहलू यह रहा कि हादसे के समय मौके पर मौजूद मजदूर इसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।

हादसे का मंजर: अचानक धंस गया स्लैब

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार को पुल की ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान एक तेज धमाके जैसी आवाज हुई और लगभग 29 मीटर लंबे पुल का मुख्य स्लैब अचानक नीचे धंस गया। देखते ही देखते निर्माणाधीन ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। घटना के बाद कार्यस्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और काम कर रहे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे।

घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप

गंगवा गांव के ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के निर्माण में शुरू से ही बेहद घटिया सामग्री और कमजोर सरिया का उपयोग किया जा रहा था। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ढलाई के वक्त ही पुल का गिर जाना यह साबित करता है कि गुणवत्ता मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। ग्रामीणों ने अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासनिक कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और इंजीनियरिंग विभाग की एक तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल निर्माण कार्य को पूरी तरह रोक दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पुल गिरने के तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

