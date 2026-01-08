Main Menu

  वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, CM नीतीश ने जताया शोक, बोले- उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति

Edited By Swati Sharma, Updated: 08 Jan, 2026 01:58 PM

cm nitish kumar reacts to the death of anil agarwal s son

Anil Agarwal Son Death: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal ) के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल (Agnivesh Agarwal) के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति- Nitish Kumar

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्व. अग्निवेश अग्रवाल उभरते हुए उद्योगपति थे। उनके निधन से उद्योग के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दु:ख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

बता दें कि वेदांता ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। न्यूयॉर्क में स्कीइंग दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के बीच कार्डियक अरेस्‍ट से उनकी मौत हो गई।

