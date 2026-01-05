VIDEO: सीमांचल में ठंड, शीतलहर-कोहरे का प्रकोप, कटिहार जिला प्रशासन का बड़ा आदेश

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jan, 2026 03:24 PM
Katihar: सीमांचल में ठंड, शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर चरम पर है, कटिहार जिला प्रशासन ने कोल्ड-डे के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 6 जनवरी 2026 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। DM आशुतोष द्विवेदी ने जिले में जारी शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए ये आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है...