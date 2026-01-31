भारत-नेपाल सीमा से जाली नोट जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

Madhubani Crime News: बिहार में मधुबनी जिले के हरलाखी थाना पुलिस ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) और विशेष कार्य बल (STF) के साथ मिलकर की गई संयुक्त छापेमारी में 200 रुपये के 173 जाली नोट बरामद किए हैं और इस मामले में दो ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया...

नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले थे तस्कर

इंडो-नेपाल बॉडर्र पर सक्रिय जाली नोटों के तस्करों के विरुद्ध पुलिस और सुरक्षा बलों को यह एक बड़ी सफलता है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) योगेन्द्र कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते कुछ तस्कर पिपरौन सीमा से भारत में जाली नोट लेकर प्रवेश करने वाले हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए हरलाखी थाना, एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने सीमा पिलर संख्या 284/20 के पास घेराबंदी कर सघन जांच शुरू की। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देख कर भागने लगे, जिन्हें टीम ने खदेड़कर पकड़ लिया।

173 जाली नोट बरामद

एसपी ने बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान गोपालपुर निवासी मुकेश महतो और सिकिल पंडित के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान मुकेश के पास से 200 रुपए के 173 जाली नोट (कुल 34,600 रुपये) बरामद हुए। जब्त नोटों का पंजाब नेशनल बैंक से सत्यापन कराया गया, जहां बैंक ने आधिकारिक रूप से इनके जाली होने की पुष्टि की है। एसपी ने खुलासा किया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ पहले से ही छह मामले दर्ज हैं। ये दोनों कई बार जेल भी जा चुके हैं। पुलिस ने बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी है।