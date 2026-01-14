Tej Pratap Yadav: दही-चूड़ा भोज में नहीं पहुंचे तेजस्वी तो तेज प्रताप यादव ने दिया गजब का जवाब, बोले- वे थोड़ा...

Tej Pratap Yadav Dahi Chuda Bhoj: जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बुधवार को मकर संक्रांति के मौके पर "दही चूड़ा" कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav), बिहार...

Tej Pratap Yadav Dahi Chuda Bhoj: जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बुधवार को मकर संक्रांति के मौके पर "दही चूड़ा" कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav), बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) और अन्य लोग शामिल हुए।

वह थोड़ा देर से उठता है- Tej Pratap Yadav

वहीं, इस दौरान पत्रकारों ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के भोज में शामिल न होने पर सवाल किया तो तेज प्रताप ने कहा कि वह थोड़ा देर से उठता है, लेकिन उसे निमंत्रण भेजा है। तेज प्रताप ने पत्रकारों से कहा, "मैंने अपने छोटे भाई को भी निमंत्रण भेजा है। वह थोड़ा देर से उठता है।" उन्होंंने कहा, "लालू जी आए, राज्यपाल आरिफ जी आए और हमें आशीर्वाद दिया। हमें बड़ों से आशीर्वाद लेकर पूरे बिहार में अपनी यात्रा शुरू करनी है।"

"अगर तेजू भैया की दावत सुपर डुपर हिट नहीं होगी, तो किसकी होगी"

तेज प्रताप ने कहा कि "दही चूड़ा" से संबंधित एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्हें अपने पिता का आशीर्वाद मिला। उन्होंने आगे कहा, "अगर तेजू भैया की दावत सुपर डुपर हिट नहीं होगी, तो किसकी होगी।"